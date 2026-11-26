LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 26 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 26 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La edad media de la población en Ourense baja por vez primera en medio siglo
Ourense se suma a la reivindicación del 25-N
Cae la primera nieve del otoño
El comercio local ourensano confía en el “Black Friday” en un mes anómalo
El autobús pierde usuarios tras los cambios de líneas del Concello
Elecciones 29-N - Senado | Entrevistas con los cabezas de lista de PP, PSOE y BNG por Ourense
Desafío a España | Puigdemont anuncia para el 12 de diciembre su vuelta
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