Están de suerte los ministros invisibles. Pasar sin pena ni gloria es la medalla que se llevan. El CIS afirma que 12 de los 22 ministros de Pedro Sánchez son desconocidos para más de la mitad de los españoles. Es como pagar un menú degustación y que solo traigan el pan.

La titular de Educación, Milagros Tolón, lleva el mayor premio. Si Tolón va a un colegio a dar una charla, en conserjería le piden que se identifique. Sánchez ha nombrado a 55 ministros. Ni dos equipos de fútbol, casi tres plantillas enteras. Y de esos 55, doce los conocen en su casa. Han mandado en España, han firmado en el BOE, han tenido coche oficial, escolta y secretaria, y si se sientan en el autobús pasan desapercibidos. Los ministros son casi siete puntos más conocidos que las ministras. Igualdad en el anonimato.

En un Gobierno que vive del vídeo cortado para TikTok, hay ministros que no han conseguido ni un solo titular

El responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el popular y, por contra, el menos famoso es el titular de Industria, Jordi Hereu, que podría ir por la calle con una pancarta que dijera “Soy ministro de Industria” y le pedirían que se apartara porque molesta en la foto. Antes que él estuvo Héctor Gómez. Cuando se mira al espejo se pregunta si fue algo en el Gobierno. Sí, Héctor, fuiste ministro ocho meses, menos de lo que dura un embarazo, pero sin ecografías ni fiesta de bienvenida. Industria es como el Triángulo de las Bermudas con despacho en la Castellana. José Manuel Miñones, ministro de Sanidad, sustituyó a Carolina Darias, que a su vez sustituyó a Salvador Illa. Miñones llegó, se puso la bata metafórica, dijo dos cosas sensatas sobre el tabaco y se fue a Galicia. Estuvo Joan Subirats, ministro de Universidades. Un catedrático tranquilo. Su nota en la mesa diría “Me voy, sigan como estaban”, y nadie habría notado la diferencia. Manuel Castell fue su antecesor. Sociólogo que entró en el Gobierno como quien entra en una biblioteca, pidiendo silencio y saliendo sin que nadie le vea. Y estuvo Màxim Huerta. Lo que dura un yogur abierto en la nevera. Entró el viernes y dimitió el miércoles por un problema con Hacienda. A él sí se le conoce.

En un Gobierno que vive del vídeo cortado para TikTok, hay ministros que no han conseguido ni un solo titular. Un bulo ya sería algo. No solo no los conocen, es que cuando los conocen, los suspenden. El único que aprueba en todo el Gobierno, según el CIS, es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hoy también vicepresidente. El peor es el ministro de Interior. Es decir, el más conocido es el peor valorado. Y el más desconocido tampoco aprueba, porque nadie sabe qué nota ponerle.

¿Cómo se es ministro de España y no te conoce nadie?: no levantar la voz en el Consejo de Ministros, no meterse en ningún jardín, no decir ninguna frase que se pueda recortar, no enfadarse con nadie y no sonreír demasiado en la foto oficial. Es el arte del perfil bajo elevado a categoría olímpica. El ninja de Moncloa. El que entra en la sala, firma, se va, y el ujier pregunta si ha venido alguien. Como esos vasos de plástico que usas en una fiesta y luego no sabes si son tuyos. No molestaron, no hicieron ruido. En otro tiempo les habrían dado medalla por discretos. Ahora son premio por pasar a la historia como los que no pasaron.

Por eso, hoy mi aplauso tímido a todos los que fueron ministros sin que España se enterara. Nadie lo notó y visto lo visto han hecho el mejor servicio al país.