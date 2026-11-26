Es el principio de Peter. El psicólogo canadiense Laurence J. Peter lo dejó escrito (junto a Raymond Hull en “The Peter Principle”, 1969) hace más de medio siglo: en toda jerarquía, cada persona tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia. “La nata sube hasta cortarse”, es la metáfora más citada del libro para resumir el ascenso. No es una teoría cruel, es una descripción casi matemática del poder cuando se confunde ambición con capacidad. Y no hay mejor ejemplo en la España de hoy que Pedro Sánchez.

Sánchez ha hecho de su carrera una ascensión permanente. De concejal en Madrid a diputado, de diputado a secretario general, de secretario general a presidente del Gobierno. En cada peldaño ha demostrado una habilidad indiscutible: sobrevivir. En cada peldaño, también, ha demostrado una carencia igualmente indiscutible: gobernar. Ha llegado, por fin, a su nivel de incompetencia. Y ese nivel se llama la Moncloa.

Porque gobernar no es resistir, no es maniobrar, no es comprar cada día un poco más de tiempo a cambio de un poco más de España. Gobernar es gestionar, es decidir, es asumir costes, es decir que no cuando hay que decir que no. Sánchez ha hecho justo lo contrario. Ha convertido la presidencia en una permanente campaña de permanencia. Ha cambiado principios por votos, coherencia por socios y Estado por sillón. Y eso ya no es una opinión, son cifras.

La deuda pública alcanzó un máximo histórico de 1,763 billones de euros en el segundo trimestre de 2026, con un peso del 101,4% del PIB, según los datos publicados por el Banco de España. El paro en España se situó en septiembre de 2026 en el 10,3%, la segunda tasa más alta de la Unión Europea, muy por encima del 6,2% de media comunitaria, según Eurostat. Y el precio de la vivienda libre subió un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, según el INE, en la mayor subida registrada desde 2007. Más deuda, más paro que en Europa y una vivienda inalcanzable para miles de jóvenes y familias. Ese es el balance real del sanchismo.

A cuatro días de las elecciones generales, España tiene la oportunidad de escribir el final de Peter

Frente a ese modelo agotado está Alberto Núñez Feijóo. Y la diferencia no es de estilo, es de trayectoria. Feijóo es presidente del PP desde abril de 2022, líder de la oposición desde 2023 y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. Antes presidió la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, con cuatro mayorías absolutas consecutivas. La última, en 2020, con 42 de los 75 escaños. Trece años gobernando con estabilidad, con cuentas claras, sin depender de chantajes y sin convertir cada presupuesto en una subasta.

Ese aval se confirmó en las urnas en las generales de 2023. El PP fue la fuerza más votada con 137 diputados y el 33,06% de los votos, con 8.160.837 votos, frente a los 121 escaños del PSOE. Los españoles ya dijeron quién querían que gobernara. Sánchez decidió gobernar a pesar de ellos, sosteniéndose en pactos que nadie votó. Por eso estas generales no son una repetición, son una rectificación.

A cuatro días de las elecciones generales, España tiene la oportunidad de escribir el final de Peter. No será un final por accidente, ni por desgaste biológico, ni por una conjura de pasillo. Será un final democrático, en las urnas. Porque el principio de Peter dice que Sánchez ya no puede subir más, porque ya ha llegado a donde no sabe gobernar. El final de Peter dice que ahora nos toca bajarlo a nosotros, con votos, con serenidad, con mayoría.

Feijóo propone lo contrario de lo que hemos vivido: gestión en lugar de maniobra, moderación en lugar de tensión permanente, libertad en lugar de intervencionismo, y un Gobierno para todos los españoles en lugar de un Gobierno rehén de sus socios. Un presidente que no necesita mentir para mantenerse, porque no necesita mantenerse a cualquier precio. Un presidente que ha demostrado que sabe ganar, que sabe gobernar y que sabe cumplir.

Quedan horas. Horas para elegir entre seguir en el nivel de incompetencia o volver al nivel de la competencia. Horas para decir que un país no se gobierna desde la supervivencia, sino desde el servicio. Horas para que Peter, por fin, se encuentre con su final. Ese cambio necesario será el principio de una nueva etapa. Ese principio que también, sobre todo, se escribe desde nuestra provincia de Ourense que vio nacer al próximo presidente del Gobierno de España.