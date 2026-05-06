LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 7 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 7 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde
La UVigo tendrá su primera rectora
Jácome cobró hasta 3.700 euros en un mes del sueldo de un asesor
Euforia en las bolsas por un supuesto pacto para poner fin a la guerra de Irán
Un oso pardo se desplaza hasta A Veiga y destroza veinte colmenas
Lugo vivirá hoy con tensión la primera moción de censura de su historia
Exculpada la pareja de la mujer de Carballiño que cayó desde un balcón
Ribadavia reserva suelo a la piscina que sustituirá a la que hay en zona inundable
El crucero infectado con el hantavirus arribará dentro de dos días a Tenerife
Fallece Ted Turner, el hombre que creó la CNN, la primera televisión de noticias 24 horas
Lo nuevo de los Stones, lanzan los dos primeros temas del disco “Foreign tongues”
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