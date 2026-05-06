La portada de La Región de este jueves, 7 de mayo

La portada de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 7 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.

La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde

La UVigo tendrá su primera rectora

Jácome cobró hasta 3.700 euros en un mes del sueldo de un asesor

Euforia en las bolsas por un supuesto pacto para poner fin a la guerra de Irán

Un oso pardo se desplaza hasta A Veiga y destroza veinte colmenas

Lugo vivirá hoy con tensión la primera moción de censura de su historia

Exculpada la pareja de la mujer de Carballiño que cayó desde un balcón

Ribadavia reserva suelo a la piscina que sustituirá a la que hay en zona inundable

El crucero infectado con el hantavirus arribará dentro de dos días a Tenerife

Fallece Ted Turner, el hombre que creó la CNN, la primera televisión de noticias 24 horas

Lo nuevo de los Stones, lanzan los dos primeros temas del disco “Foreign tongues”