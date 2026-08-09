La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto

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Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 10 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto.
La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 10 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto.
La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto. | La Región

Los drones se alían con el agro ourensano para asumir tareas complejas

El pulpo, infalible menú en Carballiño

El rapero malagueño Delaossa conquista al público con su acento del sur

Fallece una mujer que veraneaba en Castrelo do Val al caer de un caballo

El 30% del turismo que visita Galicia en agosto lo hace para presenciar el eclipse

Torneo Cidade de Ourense | La joven kazaja Sonja Shiyenbayeva se impuso en tres sets a Shinikova

Copa Federación | El Antela CF sorprende al Ourense CF y pasa a semifinales (1-0)

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