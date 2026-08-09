LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 10 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los drones se alían con el agro ourensano para asumir tareas complejas
El pulpo, infalible menú en Carballiño
El rapero malagueño Delaossa conquista al público con su acento del sur
Fallece una mujer que veraneaba en Castrelo do Val al caer de un caballo
El 30% del turismo que visita Galicia en agosto lo hace para presenciar el eclipse
Torneo Cidade de Ourense | La joven kazaja Sonja Shiyenbayeva se impuso en tres sets a Shinikova
Copa Federación | El Antela CF sorprende al Ourense CF y pasa a semifinales (1-0)
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LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 10 de agosto
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