LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 15 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 15 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El espejo asimétrico de la Raia: el ourensano, más rico pero más viejo
La pesadilla del fuego se enciende en Boborás
EEUU e Irán sellan la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz
El final de la vía exprés para lograr la residencia inquieta a los venezolanos
Verín resucita la Revolta Irmandiña con pinchos, buen vino y deportes
Tablas entre Antela y San Tirso (0-0): el ascenso a Tercera se decide el sábado
España reactiva el sueño del Mundial con Cabo Verde de primer desafío
“La carrera de Medicina me gusta, pero añoro mi casa”, afirma Elena
“Ourense necesita máis esforzos para non esmorecer”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 15 de junio
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 14 de junio
POLOS RÍOS E MONTAÑAS DE OURENSE
A Baixa Limia, vida e natureza no encontro das biorrexións