LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 22 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 22 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
A Bouza, dividida en dos tras la riada
España recupera su mejor versión y golea a Arabia Saudí (4-0)
Cada ourensano destina 684 euros anuales a gastos farmacéuticos
La negociación entre EEUU e Irán avanza pero con dudas sobre su resultado final
Un incendio con origen en Portugal entra en AMezquita y arrasa 50 hectáreas
Ourense recibe el verano con 38,9º, la máxima de Galicia
El Rosalía gana la Copa Diputación tras superar al Arenteiro
El Estrela se impone al Linyola y jugará en Primera División
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