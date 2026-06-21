La portada de La Región de este lunes, 22 de junio

La portada de La Región de este lunes.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 22 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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A Bouza, dividida en dos tras la riada

España recupera su mejor versión y golea a Arabia Saudí (4-0)

Cada ourensano destina 684 euros anuales a gastos farmacéuticos

La negociación entre EEUU e Irán avanza pero con dudas sobre su resultado final

Un incendio con origen en Portugal entra en AMezquita y arrasa 50 hectáreas

Ourense recibe el verano con 38,9º, la máxima de Galicia

El Rosalía gana la Copa Diputación tras superar al Arenteiro

El Estrela se impone al Linyola y jugará en Primera División