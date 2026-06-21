El boxeo de los abuelos

Muchos de los presidentes que están provocando las guerras de hoy, estarán muertos en un tiempo. Aunque sueñen con la inmortalidad. Rusia quiere conquistar gran parte de Europa para luego morirse. Israel bombardea todo lo que intuye aunque sabe que le quedan dos telediarios. El octogenario de Estados Unidos somete a Venezuela, Cuba, Irán y Europa siendo consciente que no hay mal que dure cien años. Y a estos países hay que añadir los que ya sometía Norteamérica antes de su llegada a la Casa Blanca. Incluido Puerto Rico y Bad Bunny. No hay lugar actualmente que no esté presionado por el abuelo norteamericano. Quizás Mongolia se libra. No sé si tiene petróleo. Me olvido de otros personajes que causan infelicidad en el planeta como el mandatario de Guinea Ecuatorial o los que han pasado a mejor vida debido al reloj biológico.

Son líderes longevos a los que no les importa la tierra quemada que dejan detrás. Ellos se irán para dejar un mundo peor. No hay futuro para Gaza.

Curiosamente el orden del mundo está siendo destrozado por tres o cuatro abuelos. Mientras, los jóvenes sueñan con votarles.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)