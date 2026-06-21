Como si marchásemos al redoble del tambor, ahí va la noticia del momento: la que suena estruendosa, la que impresiona, la que dura lo que dura un suspiro. Después, con el tiempo, pierde sonoridad y acaba en las hemerotecas, para que alguien averigüe qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y quiénes fueron los protagonistas. Esa es la fragilidad de la memoria, siempre marcando el compás.

Mientras todos marchamos al son del titular, sin hacer ruido se van produciendo esas “menudencias” que parecen no importar: la semana laboral de tres días, la querida tía IA repartiendo futuro, o el salario mínimo multiplicándose en un abrir y cerrar de ojos. Cosas sin importancia, claro. Y entonces conviene hacerse la gran pregunta: ¿quién serán los consumidores del mañana si hoy ya no llega a fin de mes una mayoría?

Pero no pasa nada. Lo importante siguen siendo las elecciones generales, el caso ZP, el “acuérdate” y el intercambio de reproches sobre la corrupción, porque aquí siempre hay alguien dispuesto a recordar que la culpa es del otro, o de todos, o de nadie. Mientras tanto, las “menudencias” de los ciudadanos siguen ahí, incómodas, como esa piedra en el zapato que no nos quitamos porque, al parecer, la culpa de nuestras desdichas también es nuestra.

Y así seguimos: los políticos legislan, nosotros aguantamos, y el tambor marca el paso. ¡Hay que ver, Facundo, cómo es este mundo!

Pedro Marín Usón (Zaragoza)