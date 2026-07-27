LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 27 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 27 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Perú, Colombia y Cuba abanderan la explosión migratoria en Ourense
El sonido de las gaitas resuena en Manzaneda
La diplomacia alienta el sueño de una Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad
Hacienda devuelve 47 millones de euros en la provincia por la declaración del IRPF
Entra una nueva ola de calor que traerá temperaturas de hasta 40° a Ourense
El incendio de Ávila calcina 50.000 hectáreas y ya es el mayor de la historia
Tadej Pogacar completa su obra y gana su quinto Tour de Francia
Lando Norris vuelve a celebrar entre la mejoría de Alonso y el calvario de Sainz
Abanca reúne a 350 clientes en el monasterio de Leiro
Kevin Weatherill, Immaculate Fools: “Estoy escribiendo en Galicia algunas de las mejores canciones de mi vida”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 27 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 26 de julio