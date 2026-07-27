La portada de La Región de este lunes, 27 de julio

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El sonido de las gaitas resuena en Manzaneda

La diplomacia alienta el sueño de una Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad

Hacienda devuelve 47 millones de euros en la provincia por la declaración del IRPF

Entra una nueva ola de calor que traerá temperaturas de hasta 40° a Ourense

El incendio de Ávila calcina 50.000 hectáreas y ya es el mayor de la historia

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Lando Norris vuelve a celebrar entre la mejoría de Alonso y el calvario de Sainz

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