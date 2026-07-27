Que impere la racionalidad

Es probable que algunos políticos de tercera línea, que eligieron este noble oficio, se molesten por el estudio pormenorizado publicado en La Región de fecha 28/09/24, y otros varios, en los que se aborda la necesidad y oportunidad objetivas, basadas en datos, de los 92 Concellos de Ourense.

Con todo el respeto hacia todos ellos, aún desde la discrepancia, les pediríamos que se tomen la molestia de analizar los flujos poblacionales en el tiempo, el envejecimiento de la población, las aspiraciones de los más jóvenes y las posibilidades de las nuevas tecnologías, la simplificación de tareas y trámites, el avance en infraestructuras y un largo etcétera, que todos ellos sumados nos llevan a la conclusión del deber de buscar soluciones a una realidad imparable, basada en datos irrefutables e irreversibles.

Debería imperar la gestión pública poniendo en primer lugar a la ciudadanía, en vez de satisfacer egos o intereses partidistas

La reducción del número de Concellos, el ahorro de gastos innecesarios para destinar su uso en beneficio de la población, la modernización de la gestión municipal, evitando duplicidades y engorros a los sufridos ciudadanos, la transparencia e imparcialidad en la contratación del personal administrativo y de los servicios y un muy largo etcétera, son algunos de los logros que se materializarían con la fusión de Municipios, eliminando cargos políticos y sus gastos, amén de otras cosas.

Debería imperar la gestión pública poniendo en primer lugar a la ciudadanía, en vez de satisfacer egos o intereses partidistas.

Este reto debería ser asumido por respeto a quiénes tributan, votan y merecen más y mejor atención y servicios públicos que cubran sus necesidades.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)