LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 7 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 7 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La crisis de nacimientos deriva en una acusada caída de escolares
O premio Casa dos Poetas, para Xosé Lois González: “O humor é indefinible”
La extrema derecha alemana de AfD roza la absoluta en Sajonia-Anhalt
Los pensionistas reclaman a la banca servicios adecuados a sus necesidades
Barbadás, único ourensano que arranca con victoria y el Auriense empata
El Polígono es el primer líder de la temporada al golear a La Purísima
Carlos Alcaraz se mete en cuartos del US Open al barrer a Tommy Paul
La gran romería | Todos en busca de Os Milagros
Segunda Federación | El Ourense CF debuta con remontada y victoria ante el Basconia (2-1)
Tercera Federación | El Barco se lleva el derbi ante el Arenteiro (0-1)
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