La portada de La Región de este lunes, 7 de septiembre.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 7 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este lunes, 7 de septiembre. | La Región

La crisis de nacimientos deriva en una acusada caída de escolares

O premio Casa dos Poetas, para Xosé Lois González: “O humor é indefinible”

La extrema derecha alemana de AfD roza la absoluta en Sajonia-Anhalt

Los pensionistas reclaman a la banca servicios adecuados a sus necesidades

Barbadás, único ourensano que arranca con victoria y el Auriense empata

El Polígono es el primer líder de la temporada al golear a La Purísima

Carlos Alcaraz se mete en cuartos del US Open al barrer a Tommy Paul

La gran romería | Todos en busca de Os Milagros

Segunda Federación | El Ourense CF debuta con remontada y victoria ante el Basconia (2-1)

Tercera Federación | El Barco se lleva el derbi ante el Arenteiro (0-1)