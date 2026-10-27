La portada de La Región de este martes, 27 de octubre

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 27 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de hoy | La Región

Ourense incumple los plazos que fijó Bruselas para el acceso a internet

PP y Vox sellan el pacto que les puede otorgar el control total del Senado

La compraventa de viviendas apunta este año a otro récord en Ourense

El triunfo de Lula hunde la moneda y la bolsa de Brasil, que se desploma un 17%

A mocidade pon ao día a Otero Pedrayo

Rueda limita a Política Social y Medio Ambiente los relevos

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