LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 27 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 27 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Ourense incumple los plazos que fijó Bruselas para el acceso a internet
PP y Vox sellan el pacto que les puede otorgar el control total del Senado
La compraventa de viviendas apunta este año a otro récord en Ourense
El triunfo de Lula hunde la moneda y la bolsa de Brasil, que se desploma un 17%
A mocidade pon ao día a Otero Pedrayo
Rueda limita a Política Social y Medio Ambiente los relevos
Los mejores del mundo | El Balón de Oro premia a Harry Kane y la española Alexia Putellas
+Deporte | Orientación pedestre citó a 250 escolares por O Carballiño
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