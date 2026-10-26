Europa en plena ola de protestas: ¿qué pasa en el continente?

Europa atraviesa un periodo de creciente malestar social, con manifestaciones, enfrentamientos y movilizaciones que se extienden por distintos países. Desde Francia hasta España, pasando por Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Alemania y Austria, las protestas reflejan una inquietud que va más allá de las reivindicaciones puntuales y plantea una pregunta de fondo: ¿está Europa entrando en una crisis política y social de consecuencias imprevisibles?

En Francia, las movilizaciones han alcanzado una especial intensidad, con cifras de hasta medio millón de manifestantes, edificios incendiados, casi dos mil detenidos y cerca de 200 policías heridos; incluso se recurrió al ejército. En Bélgica se han registrado enfrentamientos y detenciones, mientras que Milán ha sido escenario de disturbios. En España y Portugal, las dificultades de acceso a la vivienda se encuentran entre los principales motivos de protesta, con movilizaciones y acampadas que evidencian la frustración de amplios sectores de la población.

La ola de descontento también ha llegado a Albania, donde las manifestaciones terminaron con cientos de detenidos, así como a Alemania y Austria. Aunque las causas y la intensidad de las protestas varían de un lugar a otro, el panorama dibuja un continente sometido a fuertes tensiones.

Francia se enfrenta a un escenario marcado por el debilitamiento del poder político, la incapacidad de ofrecer respuestas convincentes al malestar social y una creciente sensación de agotamiento del sistema

Para comprender la profundidad de esta crisis, conviene prestar atención al análisis del sociólogo francés Jérôme Fourquet (director de opinión del instituto IFOP, politólogo y ensayista) que plantea una idea contundente: “Estamos ante el final de un reinado”. La expresión apunta a algo más profundo que una crisis coyuntural. Según su interpretación, Francia se enfrenta a un escenario marcado por el debilitamiento del poder político, la incapacidad de ofrecer respuestas convincentes al malestar social y una creciente sensación de agotamiento del sistema.

Las protestas, por sí solas, no anuncian necesariamente el derrumbe de los sistemas políticos. Pero su extensión y persistencia pueden revelar problemas de fondo que las instituciones no deberían ignorar. La estabilidad democrática depende también de la capacidad de ofrecer respuestas a las demandas sociales, mantener la confianza pública y garantizar unas perspectivas de futuro razonables para la población.

La reflexión de Jérôme Fourquet sobre el posible “final de un reinado” en Francia abre, por tanto, un interrogante que trasciende las fronteras francesas. ¿Estamos ante el agotamiento de determinados liderazgos y modelos políticos o ante una crisis más profunda de las sociedades europeas, España incluida?

Todavía es pronto para establecer una conclusión definitiva. Lo que sí parece evidente es que las movilizaciones ponen de manifiesto un malestar que exige atención. Europa se enfrenta al desafío de convertir la indignación social en reformas y respuestas políticas antes de que la desconfianza y la polarización sigan erosionando la convivencia.