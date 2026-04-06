Las portadas de La Región de este martes, 7 de abril.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 8 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este martes, 7 de abril. | La Región

Artemis II llega a la cara oculta de la Luna, el viaje más lejano hecho nunca

Tráfico dispara las multas en la provincia y se acercó a las 41.000 durante el último año

Rueda anunciará ayudas a la vivienda y rebajas fiscales en el Debate autonómico

El fallido centro de parques naturales: 3,6 millones para edificarlo y derribarlo

Ourense pasa de torrarse al sol con 30 grados a recuperar los paraguas

El paro aumentó en Ourense aunque también lo hizo el número de empleos

La Justicia impide a un maltratador cambiar el nombre a su hijo de tres años

Carballiño alcanzó el lleno hotelero en su Semana Santa de interés turístico