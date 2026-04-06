Yo soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14, 1-27)

La última de las notas de Coyuntura Social editada por Funcas evidencia la secularización de la sociedad en España, un país que durante siglos fue considerado uno de los bastiones del catolicismo y motor de su difusión internacional. Solo el 55 % de los españoles mayores de edad se identifica como católico. Un 40 %

menos que hace 40 años. La cultura woke, que tantas veces he denunciado, y que quiere eliminar la cultura tradicional occidental, lo está consiguiendo.

Así, los últimos datos de 2023 nos dicen que solo el 18% de los matrimonios entre personas de distinto sexo se celebró por el rito católico, no pensemos que muchos más por lo civil. Lo normal ahora, en una gran parte de Occi-

dente, por supuesto España, es simplemente vivir juntos sin ningún papel. Si se tienen que separar lo hacen y si no llegan a un acuerdo para la repartición de bienes, si los tienen, van a juicio.

Tenemos el gran mensaje de Jesús de Nazaret que la cultura woke lo está borrando. Los cristianos tenemos que reaccionar y saber que Jesús nos dice que quien lo conoce a Él también conoce a su Padre. Felipe pide que les muestre al Padre, Jesús le responde con asombro que quien lo ha visto a Él ha visto al Padre y que Él está en el Padre y el Padre en Él. Que realmente es el creador de todo y que ante esa maravilla sólo podemos decir que Él es el único camino que tiene la humanidad. Es el camino para cuando traspasemos la oscuridad y lleguemos a la luz encontremos al Padre inmensamente bondadoso que nos está esperando para, tras el abrazo, llevarnos a la luz eterna. Para ello Dios se encarnó para ser como un ser humano, menos en el pecado. Dejó el mensaje prodigioso que nos conduce a una nueva vida, amando incluso a nuestros enemigos, en la que seremos felices también en nuestro paso por este mundo. Dijo para todos “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho…Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde” Juan 14, 26-27. Realmente creyentes y no creyentes, sin dudarlo, Jesús de Nazaret existió, es el hijo y Dios, es Dios en la Trinidad.