La portada de La Región de este miércoles, 14 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 14 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Un clan familiar hizo de un piso de citas una cárcel de drogas y sexo
Ourense no logra cubrir empleos en la construcción y la sanidad
Talento juvenil en el Campus de Ourense: Jornada de puertas abiertas
Ourense homenaxea a Lamas Carvajal, promotor do primeiro xornal en galego
Juzgan a una mujer por estafar 8.000 euros al hombre al que debía cuidar
Yolanza Prezado, científica: “España será un referente mundial en el uso de la protonterapia”
La Xunta ofrecerá ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas
Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas al exterior
Trump alienta a los manifestantes en Irán: “La ayuda está en camino”
Investigan a Julio Iglesias tras una denuncia por agresión sexual
MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS
81 viticultores acceden en Ourense a las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo
PODCAST Y VÍDEO
EL PRIMER CAFÉ | Martes, 13 de enero
TRADICIÓNS
A matanza, o sentir do rural
UN MILLÓN Y MEDIO DE FAMILIAS
Sumar alienta a movilizarse contra el decreto del alquiler
ADELANTO EN REDES SOCIALES
La Oreja de Van Gogh ensaya su nuevo tema y dispara la expectación entre sus seguidores