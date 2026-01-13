La portada de La Región de este miércoles, 14 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 14 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Un clan familiar hizo de un piso de citas una cárcel de drogas y sexo

Ourense no logra cubrir empleos en la construcción y la sanidad

Talento juvenil en el Campus de Ourense: Jornada de puertas abiertas

Ourense homenaxea a Lamas Carvajal, promotor do primeiro xornal en galego

Juzgan a una mujer por estafar 8.000 euros al hombre al que debía cuidar

Yolanza Prezado, científica: “España será un referente mundial en el uso de la protonterapia”

La Xunta ofrecerá ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas

Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas al exterior

Relacionado Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania pero el PP exige tratar más temas

Trump alienta a los manifestantes en Irán: “La ayuda está en camino”

Investigan a Julio Iglesias tras una denuncia por agresión sexual