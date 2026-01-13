La portada de La Región de este miércoles, 14 de enero

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 14 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Las portadas de este miércoles, 14 de enero de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 14 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de este miércoles, 14 de enero de La Región.

Un clan familiar hizo de un piso de citas una cárcel de drogas y sexo

Ourense no logra cubrir empleos en la construcción y la sanidad

Talento juvenil en el Campus de Ourense: Jornada de puertas abiertas

Ourense homenaxea a Lamas Carvajal, promotor do primeiro xornal en galego

Juzgan a una mujer por estafar 8.000 euros al hombre al que debía cuidar

Yolanza Prezado, científica: “España será un referente mundial en el uso de la protonterapia”

La Xunta ofrecerá ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas

Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas al exterior

Trump alienta a los manifestantes en Irán: “La ayuda está en camino”

Investigan a Julio Iglesias tras una denuncia por agresión sexual

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats