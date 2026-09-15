La portada de La Región de este miércoles, 16 de septiembre

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El coste de llenar el depósito del coche marca su récord histórico en la provincia

Los danzantes de Vilanova rinden homenaje a la Virgen

La inflación interanual de agosto en Ourense llega al 4,8%

Seis detenidos en Ourense por obligar a prostituirse a mujeres con brujería

Martiño Ramos llega a una cárcel de Lugo para cumplir la pena por pederastia

El Concello es incapaz de poner fecha para reabrir la piscina de As Burgas

Un ourensano, en la red de estafas por SMS que actuaba en 24 provincias

Bruselas presiona a España para que devuelva a todos los migrantes de Ceuta

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