LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 25 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 25 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La provincia perderá 8 concejales en 2027 por descenso de población
Veredicto del crimen de Vinos: homicidio con atenuante
Bruselas avisa a España de un expediente por el excesivo déficit este año
Cárcel y destierro para el limiano que apaleó y metió a su mujer en el maletero
El 98% de los ayuntamientos paga más rápido que el Concello de Ourense
Sánchez exprime sus últimos días de gobierno con más medidas sociales
Lugo estrena nueva estación de tren mientras Ourense espera aún la suya
Galardones para los pioneros de la pizarra
Confesiones de un papa | Francisco asegura que vio al diablo tres veces
Extra 25-N: no a la violencia machista
Xornal Escolar | Jóvenes y Mayores con premio
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