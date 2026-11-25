Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 25 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy | La Región

La provincia perderá 8 concejales en 2027 por descenso de población

Veredicto del crimen de Vinos: homicidio con atenuante

Bruselas avisa a España de un expediente por el excesivo déficit este año

Cárcel y destierro para el limiano que apaleó y metió a su mujer en el maletero

El 98% de los ayuntamientos paga más rápido que el Concello de Ourense

Sánchez exprime sus últimos días de gobierno con más medidas sociales

Lugo estrena nueva estación de tren mientras Ourense espera aún la suya

Galardones para los pioneros de la pizarra

Confesiones de un papa | Francisco asegura que vio al diablo tres veces

Extra 25-N: no a la violencia machista

Xornal Escolar | Jóvenes y Mayores con premio