LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 3 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 3 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Barrocás y O Vinteún, destinos de los okupas del edificio incendiado
Pacientes ourensanos faltaron a más de 1.500 citas médicas en un año
La CEO urge nuevas infraestructuras y fijar talento para un “Ourense próspero”
Trump dice que Netanyahu está “jodidamente loco” por boicotear la paz
La maleza sigue al pie de muchas aldeas ya finalizado el plazo para los desbroces
Cumbre Galicia-Euskadi-Cataluña: Rueda reivindica financiación igualitaria y negociada con todas las autonomía
Fiesta deportiva: UD Ourense y afición celebran el ascenso
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La portada de La Región de este miércoles, 3 de junio
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