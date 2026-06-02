La portada de La Región de este miércoles, 3 de junio

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 3 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este miércoles 3 de junio.
La portada de La Región de este miércoles 3 de junio. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 3 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 3 de junio.
La portada de La Región de este miércoles, 3 de junio. | La Región

Barrocás y O Vinteún, destinos de los okupas del edificio incendiado

Pacientes ourensanos faltaron a más de 1.500 citas médicas en un año

La CEO urge nuevas infraestructuras y fijar talento para un “Ourense próspero”

Trump dice que Netanyahu está “jodidamente loco” por boicotear la paz

La maleza sigue al pie de muchas aldeas ya finalizado el plazo para los desbroces

Cumbre Galicia-Euskadi-Cataluña: Rueda reivindica financiación igualitaria y negociada con todas las autonomía

Fiesta deportiva: UD Ourense y afición celebran el ascenso

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