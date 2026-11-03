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Óscar Puente dimite como ministro de Transportes

La portada de La Región de este miércoles, 4 de noviembre

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 4 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este miércoles, 4 de noviembre.
La portada de La Región de este miércoles, 4 de noviembre. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 4 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 4 de noviembre.
La portada de La Región de este miércoles, 4 de noviembre.

Puente acaba por ceder y dimite ante la fuerte presión social y política

Trenes sí, coches no, por un puente dañado en Ribadavia

La Hidrográfica pide restringir el agua para usos no prioritarios en la provincia

Habrá récord de voto exterior en las elecciones del 29-N en Ourense

Fallece un vecino de O Barco al caer por un terraplén el tractor que conducía

El juez quiere saber de quién es la “firma” de las joyas de Zapatero

Conmoción en el fútbol al morir De Miguel por su choque con un portero

Premio Cervantes 2026: Galardón para la renovadora del relato breve Cristina Fernández Cubas

Xornal Escolar | Os cativos pasárono de medo na festa do Samaín

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