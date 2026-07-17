La portada de La Región de este sábado, 18 de julio.

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La portada de La Región de este sábado, 18 de julio. | La Región

La calle acoge dividida la fusión de Carballeda de Avia con Ribadavia

Un carballiñés de 15 años denuncia que le pegaron y quitaron la bandera española

Jácome hace perder a Ourense 1,8 millones de la UE en ayudas para vivienda

A prisión la mujer de Carballiño que confesó que mató a su madre por asfixia

De la Fuente, a una victoria de ser el mejor entrenador de la selección

Candidata del PP, Ana Méndez: “Hai que cambiar as escusas por resultados”

Ribadavia abre su semana de gran fiesta del teatro