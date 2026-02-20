La portada de La Región de este sábado, 21 de febrero

Los titulares de La Región de este viernes, 21 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 21 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La Xunta da carpetazo a la fábrica de celulosa de Altri en Lugo

Los niños prolongan el Entroido ourensano

La huerta, las redes de apoyo y la tranquilidad, claves de la larga vida de la población ourensana

Ourense exportó 62 millones de euros menos el año de la guerra arancelaria

Más de un millar de citas canceladas en otra jornada de huelga médica

El BBVA y su expresidente Francisco González, procesados

