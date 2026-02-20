LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 21 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 21 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Xunta da carpetazo a la fábrica de celulosa de Altri en Lugo
Los niños prolongan el Entroido ourensano
La huerta, las redes de apoyo y la tranquilidad, claves de la larga vida de la población ourensana
Ourense exportó 62 millones de euros menos el año de la guerra arancelaria
Más de un millar de citas canceladas en otra jornada de huelga médica
El BBVA y su expresidente Francisco González, procesados
Vida El álbum de fotos del Entroido
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
Seis rutas ourensanas, entre los senderos azules de 2026
El primer café | Viernes, 20 de febrero
