LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 23 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 23 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ábalos se desvincula de Plus Ultra y acusa a Zapatero: “Me puenteó”
Los contratos temporales en Ourense son cuatro de cada diez realizados
Fiesta al calor de la mejor música actual
Desterrado uno de los dos vecinos de una aldea de Rairiz que amenazó al otro
El PSOE une sus votos a los de Jácome y le facilita tener presupuestos
El 85,5% de jóvenes españoles de 16 a 29 años no ha logrado aún independizarse
El primer urgenciólogo de Ourense: “Me gustan las ramas en las que puedes salvar vidas en momentos críticos”
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
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Horóscopo del día: sábado, 23 de mayo