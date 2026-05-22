Fracasa la cuestión de confianza presentada por Jácome para dotar a Ourense de presupuestos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ejercerá durante un mes en funciones para sacar adelante sus presupuestos tras fracasar la cuestión de confianza presentada de urgencia este 22 de mayo. Un escenario que culminaría, a priori, con su borrador aprobado, pues el desacuerdo visto en el salón entre PP, PSOE y BNG anticipa imposible que se pueda presentar un candidato alternativo.

Fueron precisamente los socialistas los que propiciaron este escenario, al respaldar la urgencia de la cuestión junto a DO, si bien a renglón seguido, la edil María Fernández -quien ejerció de portavoz en ausencia de Natalia González- espetó al alcalde "non tes a nosa confianza. Dende o noso punto de vista, non estás habilitado a dirixir a cidade".

La primera intervención de las fuerzas de oposición siguió esta línea, pues Luis Seara, desde la bancada del BNG, recordaba al regidor que "converteu o Concello nunha axencia de colocación de amigos e afíns, e incumpliu a lei a sabendas de que o estaba facendo. Quen actúa deste xeito non pode ter a confianza de ninguén".

La popular Ana Méndez, además, disparó contra los socialistas por su colaboración en el escenario que se abre ahora. "Non creo que saia moi contenta do día de hoxe", dijo a María Fernández.

Respecto a la cuestión, Méndez recordó que "criticóusenos moitas veces por salvar ó alcalde, e hoxe é o PSOE quen o salva. A careta de Gonzalo Jácome caeu fai tempo, é un mentiroso e un trilero, que vai a conseguir o que quere", al tiempo que anticipaba que "se o cambio ven dalgunha parte, ten que pasar polo PP" como fuerza mayoritaria de la oposición.

Táctica preelectoral

La segunda ronda de intervenciones fue casi una presentación de posibles candidaturas, pues en primer lugar, Jácome se jactó frente al PP de que "he hablado con las altas esferas, las que os dicen lo que tenéis que votar, y me pidieron que no le diera mucha caña al PP" para, a renglón seguido, dudar de que Ana Méndez opte en un año a la alcaldía de la ciudad, asegurando que "le queda un año de pato cojo".

Méndez respondió que "serei ou non serei candidata. Dame exactamente igual. Seguirei traballando pola xente de Ourense, que merece moito máis que vostede".

Más claras parecen las cosas en el grupo nacionalista, pues Luis Seara anticipaba al alcalde que "salvo que meus compañeiros decidan outra cousa, eu estarei aquí no próximo mandato. E, ó mellor, vostede nin pode presentarse", adelantó, haciendo referencia al proceso judicial en el que Jácome está inmerso.

Frente a esto, el regidor ironizó diciendo "aún tenemos que hacer primarias en DO, y pienso presentarme", a modo de chanza, antes de añadir que "te esperan cuatro años más en la oposición rosmando. Con una diferencia, no vas a poder vivir de la política".

Empieza la cuenta

Al cierre del turno de intervención, los ediles fueron llamados uno a uno para expresar su apoyo o rechazo al regidor. Las tres fuerzas de la oposición se lo negaron, y Jácome solo cosechó el "si" de su propia formación.

Empieza ahora un plazo de 30 días hasta el 22 de junio, donde el gobierno local ejercerá en funciones, y sin una alternativa de la oposición vía moción de censura -una opción que ha fracasado con anterioridad-, pasado ese plazo, Jácome tendrá la aprobación inicial de sus cuentas.