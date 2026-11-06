LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 7 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 7 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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Juzgados por las graves lesiones de su bebé: “No sabemos qué pasó”
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La borrasca Bruna iniciará hoy una semana de deseadas lluvias en Ourense
Una parroquia de Alemania dona a la Veracruz un órgano de 500.000 euros
El sabor a magosto invade ya Ourense
Premios Mulleres +60 | Cinco galardones a veteranos con más mérito que edad
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