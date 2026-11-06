Llenar el carro ya no es lo que era

No he sido consciente de cuánto han subido los precios hasta que me he independizado. Antes iba al supermercado con mis padres y, con unos 100 euros, llenábamos el carro para todo el mes. Ahora, yo sola, puedo gastarme 80 euros en una sola semana.

Es indignante ver cómo algo tan básico como llenar la nevera se ha convertido en un gasto que hay que calcular al detalle. Cada vez miras más las etiquetas, comparas precios, buscas ofertas y acabas renunciando a productos que antes formaban parte de la compra habitual. Y parece que tengamos que acostumbrarnos, como si fuera inevitable que cada vez nos cueste más vivir.

Pero la compra es solo una parte del problema. Al precio de los alimentos hay que sumarle los alquileres, los suministros, el transporte y el resto de los gastos cotidianos. Mientras tanto, los salarios siguen sin subir y la sensación es que, por mucho que trabajes, cada vez tienes menos margen para vivir.

Nos dicen que debemos ahorrar, ser responsables y construir nuestro futuro, pero ¿cómo se supone que vamos a hacerlo si una parte cada vez mayor de nuestros ingresos se destina simplemente a cubrir las necesidades básicas? No hablamos de vivir con lujos, sino de poder comprar comida, pagar un techo y llegar a final de mes con un poco de tranquilidad.

Azahara Martin (Barcelona)