LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 14 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 14 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
El 80% de los vecinos de la ciudad carecen de una gran zona verde cercana
Ourense alcanza por primera vez los 40o desde que comenzó agosto
Detenido por vender a inmigrantes empadronamientos ficticios en Ourense
El eclipse deja un día inolvidable a los ourensanos y un flujo extra de turistas
El descuento fiscal al gasóleo subirá a 20 céntimos dada su carestía en verano
La vendimia más madrugadora apunta también a convertirse en la más abundante
Jácome desoye a Patrimonio y reactiva la demolición en la Casa de Baños
La Revista El espectáculo del cielo, después del eclipse
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