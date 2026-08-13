La portada de La Región de este viernes, 14 de agosto

Los titulares de La Región de este viernes, 14 de agosto

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Los titulares de La Región de este viernes, 14 de agosto | La Región

El 80% de los vecinos de la ciudad carecen de una gran zona verde cercana

Ourense alcanza por primera vez los 40o desde que comenzó agosto

Detenido por vender a inmigrantes empadronamientos ficticios en Ourense

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El eclipse deja un día inolvidable a los ourensanos y un flujo extra de turistas

El descuento fiscal al gasóleo subirá a 20 céntimos dada su carestía en verano

La vendimia más madrugadora apunta también a convertirse en la más abundante

Jácome desoye a Patrimonio y reactiva la demolición en la Casa de Baños

La Revista El espectáculo del cielo, después del eclipse