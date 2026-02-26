La portada de La Región de este viernes, 27 de febrero

Las portadas de hoy.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 27 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy. | La Región

Ourense pierde ya seis millones por la guerra arancelaria de Trump

El poder de la “generación infinita” visto por Francisco González y Agustín González

El Complexo Hospitalario ourensano realiza una novedosa operación quirúrgica de tiroides

Junts tumba por segunda vez el decreto antidesahucios del Gobierno

El alcalde de Carballiño denuncia a un abogado que le acusó de sobornos

Acuerdo para transitar por Gibraltar sin verja y sin pasaportes

Siete años de cárcel por violar a una menor ourensana que estaba bebida

El Constitucional ve ilegales las rebajas fiscales a empresas sólo por ser gallegas

Relevo de alcaldesas en Vilardevós: el PSOE cede el mando a una independiente

El Concello de Ribadavia gestionará 6,4 millones, uno de ellos para inversiones