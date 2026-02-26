LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 27 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 27 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense pierde ya seis millones por la guerra arancelaria de Trump
El poder de la “generación infinita” visto por Francisco González y Agustín González
El Complexo Hospitalario ourensano realiza una novedosa operación quirúrgica de tiroides
Junts tumba por segunda vez el decreto antidesahucios del Gobierno
El alcalde de Carballiño denuncia a un abogado que le acusó de sobornos
Acuerdo para transitar por Gibraltar sin verja y sin pasaportes
Siete años de cárcel por violar a una menor ourensana que estaba bebida
El Constitucional ve ilegales las rebajas fiscales a empresas sólo por ser gallegas
Relevo de alcaldesas en Vilardevós: el PSOE cede el mando a una independiente
El Concello de Ribadavia gestionará 6,4 millones, uno de ellos para inversiones
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 27 de febrero
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 26 de febrero
Lo último
La clonación humana ya está aquí