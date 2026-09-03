La portada de La Región de este viernes, 4 de septiembre.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 4 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes, 4 de septiembre. | La Región

El ahorro ourensano y la venta de viviendas al contado marcan récords

Sánchez relaja ahora su defensa de Marruecos y promete contundencia si promovió la invasión

Un punto de venta de drogas perturba la convivencia en As Camelias

Una carballiñesa salta por el balcón para huir de su novio, armado con cuchillo

La Fiscalía abre la puerta al indulto para el maquinista del Alvia de Angrois

La reestructuración de Volkswagen pone en riesgo el futuro de la histórica Seat

EL VERANO SE RECRUDECE | Viernes de bochorno y sábado de tormentas

Federación de Anpas Públicas | Álvarez Caride: “Las familias reclaman equilibrio entre pantallas y papel”

La Revista | Ribeira Sacra, 30 años en el club de vinos con sello de origen