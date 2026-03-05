LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 6 de marzo
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 6 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
España participa en la defensa europea de Chipre con una fragata
Los patinetes, el medio de locomoción de migrantes que no pueden legalizar su uso
“Veo coches parados o con ruedas reventadas todos los días”
Cuatro años de cárcel por arruinar a una ourensana que conoció en Facebook
Las bodegas con DO en la provincia generan 117 millones
Jorge Carrillo: “Mi madre fue fundamental para organizar el PCE en el exilio”
Amancio Prada, la voz de Rosalía de Castro
EN CARBALLEDA DE VALDEORRAS, OU-122
Dos furgonetas en las que viajaban 14 trabajadores choca frontalmente en Sobradelo y 7 ocupantes resultan heridos