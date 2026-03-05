España envía su mejor fragata a Chipre para tareas de defensa del flanco oriental de Europa

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico, después del ataque de Irán en el marco de su respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, según ha informado el ministerio de Defensa de España, el buque de aprovisionamiento Cantabria también saldrá brevemente para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito hacia Creta por el golfo de Cádiz.

En cuanto a la Cristóbal Colón, se trata de "la fragata tecnológicamente más avanzada" de la Armada española y su misión será ofrecer protección y defensa aérea. De este modo, complementará las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. Asimismo, contribuirá en tareas de evacuación de personal civil que pueda resultar afectado durante el conflicto.