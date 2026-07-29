Las Pozas do Mallón, un baño escondido en el Xurés a 85 kilómetros de Ourense

Las Pozas do Mallón, situadas en el municipio de Entrimo y muy próximas a la frontera con Portugal, son uno de los rincones naturales más espectaculares y desconocidos de la provincia de Ourense. Este enclave, integrado en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, ofrece un paisaje de bosques, cascadas y pozas de aguas cristalinas que atrae tanto a visitantes gallegos como portugueses.

El acceso parte de la pequeña aldea de Olelas, desde donde se puede llegar en coche o caminando hasta el inicio de la ruta. A partir de ese punto comienza un sencillo recorrido de menos de dos kilómetros, apto para todos los públicos, que discurre junto al río Barcia, conocido en Portugal como río Castro Laboreiro, entre senderos, puentes de madera y grandes formaciones rocosas esculpidas por la fuerza del agua durante siglos.

Uno de los grandes atractivos del itinerario es la posibilidad de cruzar la frontera entre España y Portugal a través de pequeños puentes que salvan el cauce del río, convirtiendo el paseo en una experiencia única donde naturaleza y patrimonio se unen en un mismo recorrido.

El camino conduce hasta el espectacular mirador de las Pozas do Mallón, al que se accede mediante unas escaleras de madera. Desde este punto se contemplan varias cascadas que desembocan en profundas piscinas naturales de aguas transparentes, formando uno de los paisajes más impresionantes del sur de Galicia. Incluso desde la parte alta se escucha el el agua contra las rocas.

¿Cómo llegar?

Las Pozas do Mallón se encuentran a unos 85 km del centro de Ourense. Se tarda 1 hora y 20 minutos. La ruta recomendada es salir por la AG-31 para enlazar con la OU-540 en dirección a Entrimo, y luego tomar la OU-1209 hasta Olelas.