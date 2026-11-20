El presidente provincial del PP, Luis Menor, centró este jueves su mensaje de campaña en un llamamiento al voto útil para abrir una nueva etapa política en España y llevar “a un ourensán á Moncloa”.

Durante un mitin celebrado en Baños de Molgas junto a la cabeza de lista al Congreso, Ana Vázquez, y el conselleiro de Emprego, José González, el líder de los populares ourensanos advirtió a la militancia de que “aquí non hai nada gañado” y pidió defender el proyecto de Alberto Núñez Feijóo “porta a porta, conversa a conversa”. Menor argumentó que la fragmentación del voto en el espacio del centro y la derecha podría acabar costando escaños que serán decisivos por la provincia de Ourense.

En su intervención, Menor elevó el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de dejar tras de sí “oito anos de decadencia, de corrupción, de mentiras e de soberbia” que, a su juicio, han relegado a provincias como Ourense. En la misma línea, cuestionó el balance que el BNG puede presentar ante los gallegos tras haber apoyado las sucesivas investiduras del líder socialista.

"Planificar, escoitar, cumprir"

Frente a este escenario, reivindicó la experiencia de gestión de Feijóo bajo la máxima de “planificar, escoitar e cumprir”. Asimismo, garantizó que los representantes populares asumirán las reivindicaciones de la provincia: “Imos defender Ourense con lealdade, si, pero tamén con esixencia”.

Por su parte, José González puso el foco en la política económica: “Avogaremos por unha economía social forte e máis competitiva e por unha baixada de impostos. Baixarémoslle o IRPF ás rendas medias e baixas e IVE cero aos alimentos básicos co fin de devolverlle aos traballadores o poder adquisitivo”.

La maquinaria electoral del PP completó la jornada con una intensa agenda sectorial en la ciudad.

Feijóo, un antídoto para la "polarización", según Prado

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, recorrió ayer el centro de la ciudad de Ourense acompañada por Ana Vázquez para reivindicar a Alberto Núñez Feijóo como el líder que “unirá o país” y pondrá fin a la “política da violencia e da crispación” del actual Gobierno. Prado acusó al PSOE y a sus socios —entre los que citó a un BNG “absolutamente radicalizado”—, mostrándose convencida de que Feijóo “vai acabar coa polarización”. Además, Prado lamentó el “abandono” que sufre Ourense por parte del sanchismo.

Por su parte, Ana Vázquez arremetió contra la “parálisis” inversora del Ejecutivo central en la provincia, poniendo el foco en las políticas de vivienda. “Que obra fixo Sánchez en Ourense? Que investimento fixo? Que vivenda creou?”, sentenció.