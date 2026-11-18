A once días de que hablen las urnas, la derecha española repartió el día en dos frentes: el PP habló de inmigración y pactos, y Vox de terrorismo callejero y del papel de la Policía. Los dos hablaron para el mismo electorado. Alberto Núñez Feijóo eligió un escenario poco convencional, el pódcast El Sentido de la birra de Ricardo Moya, para ordenar su mensaje: primero, la inmigración. Prometió una entrada “ordenada y legal” ligada al contrato de trabajo. Descartó una regularización incondicional, aunque admitió la regularización “caso a caso”. Atribuyó la presión migratoria a las “fronteras abiertas” de Sánchez y sostuvo que la inmigración irregular ha crecido un 60% y que los inmigrantes han pasado de seis a diez millones. Son cifras suyas. Para casos como la “invasión” de Ceuta propuso retornos inmediatos de adultos y menores y la suspensión del derecho de asilo.

El segundo mensaje fue directo para Vox. Feijóo defendió poder pactar con la formación de Abascal, de cuyo “origen democrático” dijo no dudar. Remitió a un “marco de negociación”, el documento que ya rige en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y aseguró que Vox no le ha planteado “ninguna línea incruzable”. Fijó sus propias condiciones: prometió respetar la ley del aborto y las leyes LGTBI. Sobre la eutanasia fue más ambiguo, porque habló de una modificación que podría ser “una derogación total o parcial”.

Dos cosas a la vez

Frente a las alarmas porque Feijóo haya podido dejar el talante moderado y se agarre al ala dura del partido para tapar la fuga de votos hacia Vox, otras voces indican que simplemente aspira a ampliar su ventaja el 29-N para negociar con Vox desde una posición más fuerte, y los sondeos no le dan mayoría absoluta en solitario.

La cooperación ya tiene una primera plasmación: el PP no concurrirá en Gipuzkoa, Girona y Tarragona para facilitar una estrategia conjunta en el Senado. El propio Feijóo ha justificado ese pacto como respuesta a la “coalición de desesperados” de PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. El PP mantuvo ayer su línea de intentar absorber el discurso migratorio de Vox y, al mismo tiempo, no cerrarse la puerta de la coalición.

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El millón de viviendas

Feijóo tuvo que volver a explicar la promesa del millón de viviendas. Sostuvo que el Gobierno de Sánchez en vez de “buscar soluciones” al problema de la vivienda ha optado por “una legislación ideológica”. Y señaló que hay un déficit de casi un millón de viviendas mientras el Ejecutivo ahora sostenga que “el problema de las viviendas es de la oposición”. “Hombre, es una broma, ¿no?”, se preguntó. Finalmente, afirmó que el problema de la vivienda “no se soluciona con decretos” sino que hay que “construir un millón de viviendas”, que supondría crear “500.000 puestos de trabajo”. “Podemos hacerlo”.

Vox repartió su mensaje entre dos escenarios, Bilbao y Zaragoza, y los unió con una misma idea: el Estado ha perdido la calle. En Deusto, el candidato por Vizcaya, Marco Moreno, y la senadora Amaia Martínez volvieron al escenario de los disturbios del 26 de octubre. Moreno afirmó que “históricos de la kale borroka” estuvieron detrás de los incidentes. Eso, dijo, prueba la falsedad de quienes los atribuyeron a la “ultraderecha”. Martínez repasó los episodios de violencia contra su partido y acusó a PNV, PSOE y Bildu de sostener un cordón antidemocrático en el Parlamento Vasco. Moreno cerró con una línea de campaña: “Nosotros llevamos a las víctimas en nuestras listas, ellos a los verdugos”. El Gobierno vasco ha hablado de “grupos organizados” tras el caos de Bilbao. Un consejero vasco estableció una conexión con los años de kale borroka y dijo que algunos sectores de la izquierda independentista no han contribuido suficientemente a deslegitimar la violencia como herramienta política.

Mientras tanto, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Jorge Buxadé enfocó el discurso en la seguridad. Exigió más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que la Policía sea reconocida como profesión de riesgo, y resumió su idea en una frase: “Queremos que la Policía gane las batallas en la calle”. Citó un aumento del 52 % de los delitos en la provincia desde 2018, y del 37 % en los robos con fuerza e intimidación. Al relacionar el aumento con el crecimiento de “un sector de la población”, sin aportar datos, Buxadé conectó seguridad e inmigración. Lo hizo en un acto para respaldar a una concejal que cuestiona un centro cultural islámico.