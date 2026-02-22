El PP proclama candidatos en 5 agrupaciones de Ourense

Patricia Lamela en Larouco, Pablo Graña en Xunqueira de Espadanedo, María del Carmen Yáñez en Lobios, Antonio Iglesias en Lobeira e Israel León en Muíños son los candidatos proclamados por el PP para optar a la presidencia de estas cinco agrupaciones locales.

Según acordaron los miembros de la comisión, Patricia Lamela Rodríguez, actual alcaldesa, será la única candidata que opte a la dirección del PP en Larouco. Será el próximo 7 de marzo cuando se celebre el congreso local en el salón de actos municipal a partir de las 12:00 horas.

También habrá candidato único en la agrupación local de Xunqueira de Espadanedo, donde Pablo Graña Rodríguez, también alcalde, se presenta a la presidencia popular en este municipio. Será el 21 de marzo a las 12:00 horas en el salón de actos del Concello.

María del Carmen Yáñez Salgado será la candidata en Lobios, donde también preside el Concello. El congreso está previsto para el 27 de marzo, a las 19:30 horas, en el edificio multiusos.

En la agrupación local de Lobeira, el candidato a la presidencia popular será el también alcalde Antonio Iglesias Álvarez. La convocatoria está fijada para el 10 de abril, a las 19:30 horas, en el local Alero.

Por último, en Muíños el candidato será Israel León Rodríguez. El cónclave se celebrará el 18 de abril en el complejo de O Corgo, a partir de las 18:30.

La comisión organizadora está integrada por Miguel Ángel Viso como presidente; Cristina Romero en la vicepresidencia; Francisco Fernández Padín como secretario y Alejandro Pérez y Adriana Álvarez en la función de vocales.