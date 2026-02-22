España se ha comportado como un paciente comprensivo en la primera semana de la histórica huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad. Un paro contra la ministra Mónica García, médico anestesista que sus colegas califican de “sectaria y negligente” por promover un Estatuto Marco que no dignifica la profesión ni negocia unas condiciones laborales justas para los médicos españoles. La doctora García actúa —según el texto— con resentimiento y cálculo político, consciente de que las competencias de sanidad están cedidas a las comunidades autónomas.

La huelga se volvió contra ella y su ministerio en un contexto en el que la izquierda radical convierte la sanidad pública en un campo de batalla político. Se menciona de forma recurrente la privatización de la sanidad, los cribados del cáncer, la clínica Quirón en el caso de Ayuso y Madrid, así como las investigaciones judiciales y de la UCO que afectan al entorno socialista.

El diagnóstico que plantea el texto es que España está seriamente enferma de partidismo político y populismo, y que necesita un tratamiento destinado a la regeneración de los valores y principios democráticos. Se alude a la corrupción como enfermedad crónica, denunciando una supuesta doble vara de medir entre PP y PSOE.

España está enferma de frentismo y ninguno de sus médicos gubernamentales se atreve a recetar concordia

Amoralidad

Se sostiene que esta situación deriva en una “metástasis terminal del sanchismo”, acusando a Pedro Sánchez de resistirse a asumir responsabilidades políticas.

Se señala también otra “enfermedad”: la mentira, mencionando pactos con Podemos, promesas de 400.000 viviendas desde 2018 y la gestión del mercado del alquiler, así como referencias simbólicas al Palacio de la Moncloa.

El texto describe la situación política como una España en la UCI, con Pedro Sánchez presentado metafóricamente como el “doctor” responsable. Se habla de frentismo y polarización, de la necesidad de diálogo, concordia y entendimiento, y de un eventual adelanto electoral como posible salida.

Finalmente, se menciona la caída de España al puesto 49 en el ranking internacional sobre corrupción, comparándola con Chipre y las islas Fiji, y se alude a diversas polémicas que afectan al entorno gubernamental, concluyendo que el país necesita un equipo médico competente, honesto y eficaz.

El cerco se estrecha El amigo de Sánchez, Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de organización del PSOE, está implicado según El Confidencial en una trama de testaferros y empresas pantalla para eludir impuestos en España. Queda lejos cuando Pedro el campeador se comprometió a cesar a quien usara una sociedad para pagar menos tributos en nuestro país. La maldita hemeroteca demuestra que el sanchismo ha deteriorado la calidad democrática y fiscal. Y Borja Cabezón engorda la maldición socialista con dos secretarios de organización encarcelados (Ábalos y Cerdán) y un adjunto bajo sospecha. Pero los males de Pedro no se acaban en Cabezón, sino que continúan en la conexión familiar con otra trama de tráfico de influencias. Según publicó El Español tras acceder a miles de whatsapp de Koldo analizados por la UCO, “Begoña y el presidente” estaban conectados con el presidente de la OMT, Zurab Pololikashvili. Es un presunto vínculo de Sánchez y su esposa con el tráfico de influencias mediante la cesión de un edificio multimillonario a la Organización Mundial del Turismo formando un trío de sospecha con Air Europa y la República Dominicana.