Premio a jóvenes implicados con los parques naturales

La Xunta de Galicia destacó ayer el papel fundamental de la juventud gallega en la difusión del patrimonio natural gracias a su participación en el concurso escolar “ParqueVibras”, una iniciativa que les permite convertirse en los mejores embajadores de los parques naturales gallegos a través de las redes sociales.

Así lo subrayó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien participó en la ceremonia oficial de entrega de premios a los equipos y escuelas premiados en el espacio recreativo de O Corgo, en Muíños, donde se reunieron más de cien alumnos y docentes en representación de los 12 centros finalistas y premiados.

Tras recordar que su departamento puso en marcha este concurso en el curso académico 2024-2025 para animar a los alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria a realizar vídeos originales para Instagram, TikTok o YouTube inspirados en los seis parques naturales de Galicia, la responsable autonómica destacó el “éxito” de esta segunda edición, en la que hubo mayor participación, con 25 equipos inscritos y más de 500 alumnos implicados de centros que, en muchos casos, ya habían participado en la primera edición del concurso.

El certamen contó con la participación de más de 500 alumnos de centros de educación secundaria de toda Galicia

22 propuestas

Ángeles Vázquez destacó el talento y la creatividad de todas las propuestas. En total, se presentaron 22 vídeos concebidos para diferentes redes sociales, con los que los estudiantes participantes se convirtieron en “influencers” y pudieron compartir su particular y original visión de los seis parques naturales de Galicia: Fragas do Eume; Complejo Dunal de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán; Monte Aloia; Baixa Limia-Serra do Xurés; O Invernadeiro y Serra da Enciña da Lastra.

El equipo ganador en la provincia de A Coruña fue Os Ecoaventureiros, del IES Maximino Romero de Lema, en el municipio de Zas; en el caso de Lugo, el premio fue para el grupo Os Bonitos, del IES Monte Castelo de Burela; en Pontevedra, el jurado eligió el vídeo presentado por los alumnos de VibraTeis, del IES Vigo de Teis; y finalmente, para la provincia de Ourense, el premio fue para aula 4º ESO del CPR Plurilingüe Sagrado Corazón-Celanova.

Finalmente, el premio al vídeo más viral correspondió al trabajo realizado por el equipo Naturadictos del IES Blanco Amor, en la ciudad de Ourense, una pieza que habla sobre los seis parques naturales de Galicia desde una perspectiva humorística y mediante el uso de numerosos recursos visuales, que alcanzó casi 6.400 visualizaciones en Instagram y más de 400 likes.