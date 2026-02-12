El primer café | Jueves, 12 de febrero

Nils pone a Ourense contra las cuerdas. La tierra no da más, los ríos alcanzarán este jueves su pico y hoy el desbordamiento del Maquiáns en Ribadavia anegó casas y bajos. Más pueblos de A Baixa Limia llevan acumulados en el tren de las ocho obrrascas casi el doble de lo que cayó en el epicentro de la DANA de Valencia, donde se registraron 491 l/m² allí, mientras que solo en Entrimo se suman 900 litros por metro cuadrado

Respecto al tiempo, el aviso por rachas de viento alcanza el nivel naranja en la montaña y el sur de Ourense, y el de precipitaciones se mantiene en amarillo, con la previsión de convertirse en nevadas mañana viernes en los puntos más altos de la provincia. Entrimo recogía el mayor acumulado de lluvia en Galicia, con más de 51 litros por metro cuadrado, y Xares registraba la mínima autonómica con 1,5 grados, esperándose máximas de 14.

Del apartado judicial, un hostelero detenido por vender droga en su local condujo a los agentes de forma voluntaria a un segundo alijo en su casa, aceptando dos años de prisión como pena al tener en cuenta la fiscalía su disposición a colaborar.

En otro orden de cosas, echa a andar el Plan Director del área sanitaria, centrado en el envejecimiento activo, la investigación oncológica y la creación de una unidad de ensayos clínicos.

De cara a la provincia, más de 60.000 truchas distribuidas por distintos ríos gallegos nacieron en la piscifactoría de Carballiño.

En cuanto a la información deportiva, además de todo lo ocurrido en el encuentro entre Cartagena y Club Ourense Baloncesto, encontrarán en nuestras páginas una entrevista con Miguel Peral, jugador del Atlético Arnoia.