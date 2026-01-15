EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 15 de enero

Más de 13.000 ourensanos se verán beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional que estudia el Gobierno Central para este año 2026, un incremento que la Confederación Empresarial de Ourense reclama que sea compatible con el empleo y la realidad empresarial provincial; y que llega en un contexto en el que el sueldo medio en Ourense está en los 22.000 euros brutos anuales.

Del apartado judicial, una persona ha sido condenada tras admitir haber agredido al empleado de una tienda de tatuajes, habiendo sacado un cuchillo y gritado ·esto es por acosar a mi mujer”. Ha sido sancionado con una multa de 900 euros y deberá pagar una indemnización de otros 2.500.

En otro orden de cosas, cinco horas de reunión no han sido suficientes para que cesen las protestas de los tractoristas, quienes adelantan que continuarán manifestándose tras unos avances que consideran escasos. De cara a la provincia, Castro Caldelas calienta motores para la Festa dos Fachós, que se celebrará el próximo lunes.

En cuanto a la información deportiva, Isaac Vázquez, jugador del Club Ourense Baloncesto, repasa la trayectoria del equipo en nuestras páginas, donde podrán encontrar también el análisis de los equipos de fútbol ourensanos que militan en preferente.

Respecto al tiempo, la zona este y la montaña ourensana permanecen bajo aviso amarillo hoy por fuertes rachas de viento, y posibles nevadas durante el viernes. La lluvia volverá a tener protagonismo en un día donde la mínima se ha registrado en siete grados, pero las máximas no superarán los 11.