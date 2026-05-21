El primer café | Jueves, 21 de mayo

Ourense cruza el ecuador del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con las principales entidades sociales de la provincia trabajando de forma coordinada con la Diputación de Ourense para poder iniciar en plazo las solicitudes necesarias. Según las ONGs, más de 545 personas han iniciado el proceso en la provincia, pero tan solo un puñado disponen ya del NIE.

En el apartado judicial, se enjuicia como una posible estafa la celebración de una boda oficiada en octubre de 2021. La ceremonia contaba con todos los elementos de un enlace matrimonial, pero los contrayentes reconocieron que era simulada. Los perjudicados atestiguaron que no participó ningún familiar en el evento.

En otro orden de cosas, Alfonso Rueda se abre a reformar la ley de termalismo, pero rechaza rebajar los controles en las pozas de Ourense, a la vez que critica a la Administración Jácome por no ejecutar las ayudas de la Xunta para este fin.

De cara a la provincia, vuelve a detenerse el tren en A Gudiña. A las ocho menos cuarto de este miércoles se recuperaba la parada dentro del convoy matinal con destino Madrid.

En cuanto a la información deportiva, encontrarán la calculadora a la que tendrá que recurrir el Ourense Club de Fútbol para mantenerse en Primera Federación. También del balompié, Miguel Gándara y Junior; Zamora y Pichichi de Primera Futgal, pasan por nuestras páginas. Además, hacemos un repaso en profundidad del programa de fomento deportivo de la Diputación.

Respecto al tiempo, volveremos a vivir una jornada calurosa después de que Ourense alcanzara ayer la máxima gallega, volviendo a situarse por encima de los 30 grados. Este jueves volveremos a tener cielos despejados; Calvos de Randín marcó la mínima autonómica con 0,9 grados bajo cero, mientras que las máximas volverán a superar los 30 grados.