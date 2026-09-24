El primer café | Jueves, 24 de septiembre

Ourense no resulta atractiva para la inversión extranjera. La provincia es la sexta con menos capital extranjero invertido tras captar solo 11,44 millones de euros en 2025. Este capital muestra una dependencia casi absoluta de Francia, que aporta 8,63 millones a través de la industria auxiliar de la automoción. Le siguen México (2,35 millones) y Emiratos Árabes Unidos (800.000 euros).

En el apartado judicial, un hombre ha sido absuelto de traficar con droga a través de una ventanilla solo un día después de admitir un robo violento en Boborás.

En otro orden de cosas, nadie quiere venir a trabajar a Ourense. La provincia registra el menor número de aspirantes de Galicia en ocho de las nueve nuevas listas temporales del Sergas. La única excepción es Trabajo Social, donde es la segunda provincia peor posicionada.

De cara a la provincia, continúan los problemas en Eurobattery Minerals. La empresa que gestiona el proyecto de la mina de wolframio de Pentes, en A Gudiña, atraviesa una situación complicada por los problemas que afectan a su consejero delegado, Roberto García Martínez, quien, además de ser el máximo responsable de la firma, posee cerca del 14% de las acciones de la compañía. Por eso, si Eurobattery quisiera cambiar a su consejero delegado, tendría que tener en cuenta su participación accionarial.

En cuanto a la información deportiva, el Tekoa Peruti, de la liga femenina argentina, ya luce las camisetas del Seixalbo tras superar un viaje de más de 11.000 kilómetros y una retención en la aduana.

Respecto al tiempo, seguirá siendo un día de calor intenso, pese a no registrarse avisos activos por parte de Meteogalicia después de estrenar el otoño rozando los 39 grados. Xinzo de Limia registró la mínima gallega, con 5,9 grados, y las máximas rondarán los 35 grados.