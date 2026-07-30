El primer café | Jueves, 30 de julio
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Los titulares de este jueves, 30 de julio, con El Primer Café de La Región
El frenazo de las lluvias relega a Ourense al segundo puesto en generación de energía hidroeléctrica a nivel nacional pese a un arranque de año de récord. Empezamos enero disparados, produciendo el triple que en años secos, pero la falta de lluvias recientes ha frenado en seco la producción. Así a todo, los embalses de la provincia llegan al ecuador del verano con el 75% de agua embalsada, un 7% por encima de la media de los últimos 10 años .
La ciudad registra hasta 35 grados de diferencia en el suelo de sus calles. Mientras que zonas expuestas al sol alcanzan hasta 59 grados sobre la superficie, como la explanada de Expourense o de la Policía Nacional, calles con mucha vegetación bajan hasta los 24 grados en pleno episodio de calor.
En la jornada de ayer, el presidente de la Diputación, Luis Menor destacó el "compromiso" de la institución con el municipalismo a través de más de 100 millones invertidos en tres años de mandato.
En cuanto al apartado sanitario, el servicio de farmacia del CHUO alerta del peligro de ciertos fármacos como los diuréticos o los analgésicos con el calor. Las altas temperaturas pueden provocar efectos secundarios adversos y pueden hacer que los enfermos agraven sus dolencias
La agencia de donación de sangre inicia una campaña para recordar la importancia de mantener este gesto altruista también durante los meses de verano
En la sección de provincia, podrán enterarse de la última información sobre el acto vandálico que ha dejado a la carretera de acceso a la aldea de A Servaínza, en el municipio de Viana do Bolo. Los vecinos de este núcleo permanecen prácticamente aislados a sus vecinos.
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