El primer café | Jueves, 4 de junio

Cáritas Diocesana alerta del incremento de usuarios en sus distintos programas después de atender a 7.843 personas en Ourense a través de más de 50.000 intervenciones realizadas durante 2025, con los programas de vivienda e inserción laboral entre los que más crecieron.

En el apartado judicial, el hombre que en 2012 abordó a una menor que regresaba a casa y se la llevó secuestrada a Portugal, donde la violó, aceptó este miércoles una pena de seis meses de cárcel por fugarse aprovechando un permiso de la condena de 14 años que cumplía. Durante su fuga, pasó dos años en Alemania, donde llegó a trabajar como conductor de autobús.

En otro orden de cosas, Adolfo Domínguez crece un 9% en su mercado internacional y obtiene un 23% más de rentabilidad en sus tiendas. Así se desprende de los datos presentados ante su junta de accionistas.

De cara a la provincia, la feria trimestral de ganado regresa a O Castro de Caldelas tras nueve meses sin poder realizarse por las sucesivas alertas sanitarias relacionadas con el vacuno, la última, la dermatosis nodular.

En cuanto a la información deportiva, el futuro del Arenteiro se dirimirá en una asamblea clave. Mientras tanto, la Unión Deportiva Ourense es recibida por la Diputación y la delegación de la Xunta tras lograr el ascenso. En nuestras páginas encontrarán también un resumen de la temporada del Ontime.

Respecto al tiempo, afrontaremos el paso de un frente nuboso que eleva las probabilidades de lluvia hasta el 55%, según Meteogalicia. La temperatura mínima gallega se registraba en Corzos, en A Veiga, y se esperan máximas en torno a los 22 °C.