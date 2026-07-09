El primer café | Jueves, 9 de julio

Galicia vivió ayer una nueva jornada de caos ferroviario. Una incidencia en el pantógrafo a la altura de O Irixo provocó retrasos en la alta velocidad entre Ourense y Santiago.

La estación se llenó de pasajeros que lamentaban la falta de información. Otros quedaron parados en medio de las vías sin aire acondicionado y sin noticias de lo que estaba pasando.

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En el apartado judicial, un padre fue condenado a siete años de cárcel por agredir sexualmente a su hija. El caso había sido archivado por falta de pruebas. Sin embargo, él mismo acudió a confesar los abusos.

Por otra parte, Rueda destaca en Piñor los 24 centros de mayores municipales puestos en marcha con apoyo de la Xunta. Avanzó además 1.800 nuevas plazas públicas en residencias.

Mientras tanto, continúa el episodio de calor en Ourense con temperaturas que no remitirán hasta el fin de semana.

En las páginas de provincia, la reina emérita visitó Rubiá, donde anunció una partida conjunta de 170.000 euros para restaurar el monte quemado en los incendios del pasado verano.

Y en deportes, ayer fue el primer día sin partidos del Mundial antes de los cuartos de final. Francia y Marruecos serán hoy los primeros en enfrentarse por llegar a semifinales.

En baloncesto analizamos el primer fichaje del COB, Sesan Russell.