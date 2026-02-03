El primer café | Martes, 3 de febrero

La borrasca Leonardo entrará este miércoles en Ourense en un momento donde los ríos están en riesgo de desbordamiento tanto en la cuenca del Arnoia como en la del Támega. Por ahora el Miño se mantiene en alerta tras una subida de cauce que sepultaba las pisicinas de Oira. El último mes sitúa a Baixa Limia como el punto gallego que acumula mayores precipitaciones.

Respecto al tiempo, la cota de nieve se sitúa en los 900 metros, con un aviso amarillo en la montaña y el este ourensanos. Cabeza de Manzaneda registraba la mínima autonómica, con tres grados y medio bajo cero, y la máxima rondará los 11 grados.

Del apartado judicial, Una empleada denunció a su jefe por acoso. El acusado admitió durante el juicio haberse enamorado de ella, lo cual desde su perspectiva no constituye un delito; y que posteriormente la despidió por su mala actitud para el trabajo, no por el rechazo amoroso. La víctima reonoció sentirse “acorralada como una rata”.

En otro orden de cosas, Luis Menor afirma que “o que ocorre no Concello non é normal”, después de que la administración Jácome tuviera que cerrar el mes de enero convocando dos plenos, uno de ellos de urgencia, para evitar perder fondos europeos. Para el presidente de la diputación, esto refleja un problema estructural, ya que la diputación ha gestionado con normalidad 45 millones de estos fondos.

De cara a la provincia, el tren de borrascas, la tractorada y las obras hacen mella en el tráfico diario de Xinzo, que no tiene garantizados los cortes de calles este año para sus desfiles de Entroido.

En cuanto a la información deportiva, repasaremos el cierre del mercado de fichajes, y analizamos la situación de Club Ourense baloncesto.