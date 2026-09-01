El primer café | Martes 1 de septiembre

Tres jóvenes ourensanos, dos de ellos ya en prisión, están siendo investigados como presuntos autores y cómplices de una violación grupal a una mujer en un pub de las afueras de la ciudad. Un cuarto implicado está siendo buscado por la Policía.

En el apartado de sucesos, un camión que transportaba 180 cerdos volcó a la altura de Nogueira de Ramuín, provocando el corte de la N-120 después de que decenas de animales cayeran al río y fueran rescatados sin vida por los servicios de emergencia.

En otro orden de cosas, la administración Jácome llevará al pleno municipal la primera gran modificación de crédito del curso político: más de 11 millones de euros para facturas pendientes sin tramitar, una medida que deberá ser respaldada por la oposición.

De cara a la provincia, O Carballiño intenta conseguir el equilibrio en verano entre quienes quieren disfrutar de la fiesta y quienes se quejan del incumplimiento de horarios y el exceso de ruido.

En cuanto a la información deportiva, Rufo, delantero de la Unión Deportiva Ourense, repasa en nuestras páginas la derrota por la mínima ante la Ponferradina en el estreno liguero. En baloncesto, Raquel Carrera y Paula Ginzo volverán a vestirse de rojo como integrantes de la selección española en el Mundial femenino.

Respecto al tiempo, las nubes matinales volverán a dejar paso al cielo despejado y a las temperaturas altas en el estreno de septiembre. Calvos de Randín registró la mínima gallega, con 1,5 grados, mientras que las máximas superarán los 30 grados.