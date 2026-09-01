La obra “Frankenstein o el moderno Prometeo” (1818), considerada la primera novela de ciencia ficción de la historia, fue escrita por Mary Shelley, de soltera Mary Wollstonecraft Godwin, nacida el 30 de agosto de 1797 en Londres.

La narración, conocida por todos, cuenta la historia de Víctor Frankenstein, estudiante de medicina obsesionado por conocer “los secretos del cielo y la tierra”. Para ello, crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. El monstruo cobra vida y provoca una serie de acontecimientos trágicos que ponen de manifiesto la fragilidad de la moral científica, la creación y destrucción de la vida, y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios.

Aunque a Shelley se le conoce principalmente por esta obra, la realidad es que la autora tuvo una producción literaria bastante extensa, siempre influenciada por la educación liberal que recibió y según la cual la sociedad civil debería ser reformada por la cooperación y la compasión entre los seres humanos. La novela ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y al teatro con gran éxito.

Propina: Anécdotas

Quizá muchos no sepan que el famoso personaje de la novela de la escritora Mary Shelley, Frankenstein, surgió debido a una apuesta.

La apuesta se hizo la lluviosa noche del 16 de junio de 1816, cuando reunidos Lord Byron, John Willian Polidori, Percy Bysshe Shelley y Mary Shelley en villa Diodati, Ginebra, leían unos volúmenes de historias de fantasmas, traducidos del alemán al francés. Así, apostaron sobre quién de ellos crearía la historia más terrorífica, que además no debía guardar ningún parecido con los de los tradicionales cuentos de terror.

La ganadora no fue otra que Mary, con Frankenstein, quien finalmente publicó su reconocida novela en 1818.