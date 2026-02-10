El primer café | Martes, 10 de febrero

El autobús suspende como alternativa al tren en Ourense: las conexiones directas de la ciudad con muchas otras capitales de provincia son posibles gracias a largos trayectos y transbordos, cuya duración resulta ineficaz. Ayer se suspendía la huelga ferroviaria tras una única jornada que suspendió el 35% de las conexiones AVE ourensanas, y retrasos de hasta una hora.

Del apartado judicial, tres hombres se enfrentan a cuatro años de prisión por dar una paliza y robar la cartera y el móvil a un hombre de madrugada en la calle Lamas Carvajal.

En otro orden de cosas, uno de cada cinco alumnos del campus abandona su grado, con el caso único de Relaciones Internacionales como únicos estudios que retienen a todos sus matriculados.

De cara a la provincia, los Vallerróns de Riós se alzan como figura emblemática en su Entroido.

En cuanto a la información deportiva, Adin Vrabac ya entrena con Club Ourense Baloncesto. Del Balompié, encontrarán todos los detalles de la comparecencia de Joan Farias, director deportivo del Arenteiro.

Respecto al tiempo, entramos en un nuevo río atmosférico, que dejará lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia, panorama que se mantendrá al menos hasta el viernes. La confederación hidrográfica advierte de crecidas que podrían superar las de la semana pasada. Meteogalicia tiene activo este martes un aviso amarillo por precipitaciones en la montaña y el sur de Ourense. Xares deja la mínima gallega, con 0,1 grados negativos; y las máximas rondarán los 17.