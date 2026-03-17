El primer café | Martes, 17 de marzo

En solo diez días, los ladrones entraron en cuatro cementerios de la provincia, tres de ellos en la comarca de Celanova y otro en Coles, y se llevaron los cristos que estaban colocados en las cruces. El último de ellos ocurrió entre el sábado y el domingo en el camposanto de Santa María de Fechas.

Del apartado judicial, un hombre de 67 años ha sido condenado por un delito de coacciones a una menor de edad. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando el acusado se aproximó a una joven de 15 años, a la que se dirigió diciendo que “estaría todo el día comiéndote el coño”. La sentencia incluye el pago de una sanción de 1.440 euros.

En otro orden de cosas, la primera modificación de crédito que tratará la diputación de Ourense asciende a casi 28 millones de euros, con los que se afrontarán arreglos en las redes viarias, se ejecutará la segunda edición del programa provincial de rehabilitación de viviendas, o se sufragará el remate de las obras del parque acuático de Monterrei.

De cara a la provincia, se derrumba una presa milenaria en el Tamega, documentada en el siglo XII, pero probablemente construida en el X; y que alimentaba a través de canales los molinos de la zona.

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto puede afrontar el parón competitivo con los deberes hechos. Del balompié, Jordán Sánchez, integrante del Arenteiro, analiza la trayectoria de su equipo en nuestras páginas.

Respecto al tiempo, nos aguarda una jornada soleada, pero con fuertes oscilaciones térmicas, en la que Ourense podría volver a alcanzar la máxima gallega. Calvos de Randín ponía el suelo del termómetro en 2,4 grados bajo cero; y las máximas rondarán los 25.